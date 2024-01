Truffe al mercato

Brutto episodio con un ambulante al mercato cuggionese: il POS non c'è, si anticipa una banconota di 50 euro, ma il resto viene dato solo come se si avesse pagato con un 10 euro.

Un episodio davvero molto triste... sia perchè va a toccare la fiducia dei clienti, sia perchè rischia di ledere al buon operato di tanti colleghi. L'episodio si è svolto lo scorso sabato mattina, giorno tradizionale in cui si è svolge il mercato cittadino.

Una cittadina cuggionese, tra i vari acquisti, si è fermata a prendere alcune cose. Il materiale veniva circa 2,60 euro. La signora aveva in moneta circa 2 euro per cui inizialmente ha chiesto di poter pagare con il POS.

Il dispositivo per i pagamenti elettronici però o non c'era e non era attivo, motivo per cui la signora ha chiesto di poter pagare con il 50 euro a disposizione nel portafoglio. Una volta passata la banconata l'ambulanze porge il resto... e qui la sopresa: il resto è conteggiato come se avesse dato 10 euro. La cliente, sopresa, prova a spiegare che è sbagliato, perchè son stati dai 50 euro, non 10. Niente da fare, l'ambulante, in qualche modo, ha fatto 'sparire' la banconato e inizia quasi ad inveire verso la cliente.

Dopo diversi minuti di discussione, l'ambulante ha ridato i soldi alla cliente, apostrofandola in malo modo. Peccato abbia reso 10 euro e non 50...

Subito è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine.

