Con l’avanzare dell’età si va incontro ad una serie di cambiamenti fisici, mentali e sociali. Al centro anziani di Vanzaghello un incontro.

Con l’avanzare dell’età si va incontro ad una serie di cambiamenti fisici, mentali e sociali; da un punto di vista fisico subentrano alterazioni che possono condizionare in maniera importante la qualità di vita di una persona. Ecco, allora, che al centro anziani di Vanzaghello, giovedì 1 febbraio alle 16.30, l'incontro 'Prevenzione, è salute! Educazione alla salute e al benessere'. L’obiettivo dell’appuntamento è quello di identificare le principali abitudini alle quali prestare attenzione al fine di favorire la prevenzione come strumento di benessere. Per informazioni: Ufficio Servizi alla Persona, telefono 0331/308945.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!