Quando si dice “a scuola di karate”. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Sì, perché protagonisti sono e saranno appunto, da una parte il maestro Fausto Merlotti e lo staff dell’A.S.D. K.S.C. Karate, dall’altra gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola Primaria di Cuggiono. Insieme, allora, in un bellissimo e importante progetto per avvicinare appunto i più giovani a questa disciplina di grande fascino e di tradizione millenaria. Un momento, o meglio più lezioni che vogliono contribuire allo sviluppo completo ed armonico della personalità dei ragazzi, aiutandoli a conquistare la propria identità, attraverso la conoscenza di attività che, nella storia dell’uomo, hanno rappresentato una garanzia di sopravvivenza e di cambiamento delle condizioni di vita. Nello specifico, poi, la proposta è suddivisa su itinerari in base all’età degli alunni. Un’occasione, dunque, di ulteriore crescita e formazione, che mette assieme gli esercizi fisici veri e propri alla condivisione.

