Il centenario di don Milani

“Cercasi un fine”: prosegue con lo spettacolo per bambini e ragazzi in programma pomeriggio 28 gennaio alle scuole Tosi nell’ambito di Piccoli Palchi il calendario degli appuntamenti della prima parte del 2024 che concluderanno l’anno di celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Le iniziative sono organizzate dal coordinamento cittadino nato per celebrare l’anniversario sotto l’egida dell’amministrazione comunale e composto da realtà laiche e cattoliche della città: istituti scolastici, realtà sociali, associazioni e Chiesa legnanese.

"Continuiamo l’anno di celebrazioni del centenario di don Milani con iniziative rivolte a pubblici diversi e con una presenza di assoluto prestigio come quella del cardinal Zuppi - commenta Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Del resto quella di don Milani è una figura che offre molti spunti e che ha avuto l’effetto di riunire e far collaborare varie realtà legnanesi: è stata e sarà l’occasione di parlare delle Barbiane di oggi, ossia quelle situazioni educative critiche e bisognose di intervento. Mi piace sottolineare come quello che andrà in scena domenica all’auditorium delle scuole Tosi sia un lavoro teatrale specificamente pensato per bambini in età scolare, uno spettacolo che riflette sulla scuola e l’insegnamento, ossia su quella che è stata la missione di Don Milani nei confronti delle nuove generazioni".

Nel dettaglio gli appuntamenti saranno

- Domenica 28 gennaio alle 16 all’auditorium della scuola Tosi andrà in scena “Cercasi un fine”, spettacolo di Scuola Teatro Junior, scritto e interpretato da Santa Barilari e Jacopo Pari sulla vita, il pensiero e la parola di don Lorenzo Milani. L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata sulla piattaforma Evenbrite all'indirizzo: HYPERLINK "https://bit.ly/piccolipalchi" https://bit.ly/piccolipalchi

- Venerdì 8 marzo alle 21.30 al Centro Pertini di via dei Salici, “Le ragazze di Barbiana”, spettacolo portato in scena dalla Compagnia dei gelosi con la regia di Monia Marchiori sulla scuola al femminile di don Milani tratto dall’omonimo libro di Sandra Passerotti edito da Libreria Editrice Fiorentina. L’appuntamento è inserito nel programma della Giornata internazionale della donna.

giovedì 4 aprile (sera) incontro con il presidente della Conferenza episcopale Matteo Maria Zuppi sull’attualità della figura di don Lorenzo Milani. Il cardinal Zuppi sarà affiancato da Agostino Burberi, uno dei primi sei allievi di don Lorenzo e oggi residente a Legnano, che porterà la sua personale testimonianza sulla figura del sacerdote ed educatore. Indicazioni più specifiche sulla serata saranno comunicate successivamente

- Da venerdì 10 a domenica 26 maggio al Castello, “Barbiana: il silenzio diventa voce”, la mostra fotografica che ripercorre la storia, il percorso religioso e umano, le opere e i gesti del sacerdote al servizio dei più fragili. Per questa mostra sono già in corso un lavoro di coinvolgimento delle scuole e i contatti per avere la presenza di Piergiorgio Reggio, professore di Pedagogia all’Università Cattolica e autore del testo “Lo schiaffo di don Milani”, in vista di un possibile incontro con i docenti. La mostra, curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani, è stata allestita nell’agosto 2023 nel Comune di San Casciano in occasione del centenario e ha visto la collaborazione, fra gli altri, di Agostino Burberi.

