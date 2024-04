Si corre per aiutare i malati oncologici, si corre per la propria salute personale, per prevenzione, si corre per passare del tempo assieme all’aria aperta, si corre per sostenere chi si prende cura di chi soffre.

Il 21 aprile prende il via a Legnano la quinta camminata per la vita organizzata dalla sezione locale della Lilt, con il contributo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che si occupa della mutua dei soci. L’evento ha il patrocino del Comune di Legnano, la partecipazione della Famiglia Legnanese e dell’Asst Ovest Milanese, dove operano i volontari, e il sostegno della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, di Orobie Nordic Walking, T-Clair e By hand.

La partenza è fissata per le 10,30 alla Villa Jucker, in corso Matteotti, al numero 3 a Legnano. Per i partecipanti all’arrivo è previsto un aperitivo. Le iscrizioni si possono fare in loco dalle ore 9,30, oppure presso la Lilt di Legnano.

La quota di iscrizione di 10 euro verrà devoluta alle attività dell’associazione legnanese di prevenzione e di assistenza ai malati oncologici. I bambini sono gratis, sono benvenuti gli amici a quattro zampe.

La fanfara dei Bersaglieri Aurelio Robino di Legnano accompagnerà l’evento.

“Il nostro motto è “prevenire è vivere” con questo spirito siamo arrivati alla quinta edizione della camminata per la vita. Il movimento è essenziale per la prevenzione e domenica possiamo farlo assieme”, spiega Anna Daverio, presidente uscente di Lilt distaccamento di Legnano

“Il lavoro che svolge questa associazione verso chi soffre è un esempio da seguire”, dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Come banca sosteniamo in modo concreto le attività di prevenzione oncologica. Nei valori fondanti delle Bcc c’è il principio di far crescere il benessere del territorio dove operiamo, economicamente, ma non solo, culturalmente ed anche per quanto riguarda la salute delle persone. Mai come in questi anni con l’aumento anche in giovane età dei casi di tumore l’attività di queste persone è preziosa”.

La Lilt delegazione di Legnano ha una nuova coordinatrice, Silvana Gatti che dichiara: “Ho assunto questo nuovo incarico con serietà e impegno. Il contatto con questa realtà mi ha fatto scoprire la gioia delle piccole cose e l’importanza di essere d’aiuto a chi si trova in una condizione di fragilità per via della malattia”.

I volontari, oltre alle attività periodiche di prevenzione sono presenti quotidianamente all’ospedale di Legnano. Qui gestiscono un desk di accoglienza e informazione all’ingresso, ma soprattutto assistono i malati oncologici, sia in reparto, che al day hospital, in collaborazione con tutto lo staff medico. Inoltre fanno servizio di accompagnamento dei pazienti alle terapie, agli ospedali del territorio e di Milano.

Sono costantemente alla ricerca di volontari, attualmente si alternato una cinquantina di persone, che prima di entrare in servizio, vengono formati attraverso un corso istituito dalla LILT di Milano in collaborazione con l’Istituto Tumori.

Nelle attività di supporto ai malati viene fatta una formazione continua dei volontari seguiti da psicologi, data la delicatezza del lavoro svolto con i fragili. “Dobbiamo essere forti noi per aiutare loro”, conclude Anna Daverio.

La giornata di domenica sarà un momento di festa, di salute, di condivisione di valori, di sostegno a chi aiuta le persone che in questo momento soffrono. Non mancate!

Informazioni ed iscrizioni: Silvana 389 2830038 o presso la segreteria Lilt dalle 15 alle 17 – Tel 0331 450080 – legnano [at] legatumori [dot] it

