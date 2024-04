Centri ricreativi estivi, iscrizioni aperte fino al 30 aprile

Legnano - Sono aperte, sino al 30 aprile, le iscrizioni ai centri ricreativi estivi (CRE) programmati per l’estate nella scuola dell’infanzia Anna Frank e nelle primarie Don Milani e Toscanini.

Sono aperte, sino al 30 aprile, le iscrizioni ai centri ricreativi estivi (CRE) programmati per l’estate nella scuola dell’infanzia Anna Frank e nelle primarie Don Milani e Toscanini. I periodi di funzionamento del Cre per l’infanzia andranno dall’1 luglio al 2 agosto e dal 19 al 30 agosto; quelli delle primarie (che accoglieranno bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado) dal 12 giugno al 2 agosto per entrambi, mentre il CRE alle Toscanini sarà aperto anche dal 19 agosto al 6 settembre. I Cre saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Nelle prossime settimane si terrà una serata per presentare alle famiglie il servizio. Per informazioni si può chiamare il 346 7534882 dalle 16 alle 18 nei giorni 18, 19, 23 e 30 aprile; dalle 15 alle 17 il 29 aprile.

Iscrizioni fino al 30 aprile sul sito https://www.pedagogia.it/crdlegnano/

