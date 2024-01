L'intesa Comune-Croce Azzurra

Intesa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. E tra il Comune di Magnago e la Croce Azzurra, in questi anni, il feeling è stato pressochè perfetto.

Intesa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. E tra il Comune di Magnago e l'associazione volontari abbiatensi Croce Azzurra, in questi anni, il feeling è stato pressochè perfetto. Tanto che i due enti hanno deciso di continuare a stringersi la mano anche per l'anno in corso. Con un obiettivo comune di ampio respiro: "Garantire attività di accompagnamento per e da i luoghi di cura di cittadini in situazioni di fragilità fisica". Un servizio che, con la dilatazione della popolazione anziana dovuta all'aumento dell'età media, si è fatto sempre più prezioso e necessario. Il servizio vede impegnati da tempo diversi volontari magnaghesi che mettono a disposizione parte del loro tempo libero per dedicarsi alle fasce di popolazione più fragili ed esposte a necessità di cure ed esami.

