Convenzione Parco delle Roggie

Sottoscritta da parte dei sindaci di Magnago, Arconate e Dairago la convenzione del Parco delle Roggie.

Sottoscritta da parte dei sindaci di Magnago, Arconate e Dairago la convenzione del Parco delle Roggie. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino magnaghese Dario Candiani: "Siamo ampiamente soddisfatti della conclusione del percorso della stipula della convenzione con un ente di rilievo e importanza come il Parco del Ticino. Siamo entusiasti di collaborare con lo stesso Parco e con i Comuni di Dairago e Arconate per sviluppare un rilevante polmone verde come il Plis Parco delle Roggie". “Siamo determinati a lavorare insieme per implementare e valorizzare questo spazio - prosegue l’assessore Ferruccio Binaghi - contribuendo così al benessere della comunità e alla conservazione dell'ambiente”. “Non vedo l'ora di implementare ulteriori azioni e organizzare nuovi eventi per promuovere la consapevolezza e la valorizzazione di questa preziosa area naturale - conclude il consigliere Emanuele Brunini".

