Le potature in via Dante

L’Amministrazione comunale di Buscate prosegue con la manutenzione del verde pubblico, disponendo la potatura degli alberi situati in una delle arterie principali, Via Dante: “Abbiamo in programma di fare un piano di sistemazione del verde, ci stiamo organizzando, ma in attesa non stiamo con le mani in mano”, commenta il sindaco Fabio Merlotti. Una potatura sulla quale però la cittadinanza ha voluto fare delle puntualizzazioni tramite pagina Facebook del Comune di Buscate: “Critico il primo intervento fatto su questi alberi, diversi anni fa – scrive pubblicamente una cittadina - Erano alberi giovani ben formati, avrebbero dovuto solo essere ‘puliti’ per conservare una forma adeguata al contesto, non capitozzati. La prima capitozzatura ha fatto crescere tutti quei rami lunghi e confusi, che ora creavano problemi. Ora questi alberi vivranno meno, si ammaleranno più facilmente. In ogni caso, la manutenzione del verde pubblico dovrebbe essere prassi ordinaria, non un evento per cui ringraziare. Ma comprendo le difficoltà economiche dei Comuni e quindi non ce l'ho con l'Amministrazione attuale per questo”. “Sono d’accordo sull’appunto fatto per la precedente capitozzatura – commenta il Sindaco – Non ho memoria di quando fu disposta né da chi. Ma questa volta il lavoro è stato fatto nel modo più rispettoso possibile”.

