In 360 alla 'Cour Buscâ'

La 'Cour Buscâ', che ha radunato oltre 360 partecipanti, confermando il grande entusiasmo per questa iniziativa all’insegna del movimento, della socialità e del territorio.

Buscate ha corso… e con il cuore! Giovedì 13 giugno si è svolta la seconda tappa del circuito estivo "Run Together", manifestazione di corse non competitive organizzata nei comuni del Castanese. A fare da protagonista in questa occasione è stato il paese di Buscate con la “Cour Buscâ”, che ha radunato oltre 360 partecipanti, confermando il grande entusiasmo per questa iniziativa all’insegna del movimento, della socialità e del territorio.

Partenza fissata alle 20.30 dal campo sportivo di viale Risorgimento: un percorso di circa 5 chilometri tra le vie del paese, adatto a tutti e pensato per vivere insieme una serata di sport e benessere. La “Run Together” non è infatti una gara in senso stretto, ma un circuito di cinque appuntamenti estivi pensato per condividere la passione per la corsa e riscoprire il piacere di vivere il proprio paese… correndo.

L’evento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di AVIS Comunale di Buscate, dell’ASD Calcio Buscate e di tutti i volontari che hanno partecipato all’organizzazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai commercianti del paese, che hanno messo a disposizione numerosi premi, e alle realtà che hanno garantito la sicurezza della manifestazione: Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Azzurra e la dottoressa Merlotti Maria Luisa.

Un’altra serata di sport che ha fatto centro, dimostrando quanto la comunità buscattese sia capace di accogliere e far crescere eventi che uniscono salute, divertimento e spirito di squadra. Prossimo appuntamento? Sempre di corsa, per la terza tappa del circuito!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!