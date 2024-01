Bernate piange don Angelo

Uomo buono e dalla fede solida, ha sempre guidato le comunità di cui era pastore con umiltà e grande generosità. Oggi, 19 gennaio, don Angelo Ripamonti è tornato alla casa del Padre.

Nella giornata di venerdì 19 gennaio è mancato all'affetto dei suoi cari e di tutti i parrocchiani che gli hanno voluto bene don Angelo Ripamonti. Uomo buono e dalla fede solida, ha sempre guidato le comunità di cui era pastore con umiltà e grande generosità. Lo ricordano con particolare affetto i parrocchiani di Bernate Ticino che hanno condiviso con lui gli ultimi anni prima della pensione.

Anni ricchi di momenti di condivisione e crescita! Dall' oratorio sempre pieno alla redazione del giornalino parrocchiale e ancora il chiostro che con don Angelo ha ripreso la sua bellezza fino ai gruppi di preghiera per le famiglie. Come non ricordare poi la sua grande fede interista... nessuno potrà mai dimenticare le campane suonate a festa per la vittoria del triplete!! Don Angelo mancherà a tutti: ai bambini cresciuti con lui in oratorio, agli adolescenti e giovani in cui ha sempre risposto la sua fiducia e a tutti coloro per cui è stato guida e rifugio.

