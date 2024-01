"No alla discarica nel Roccolo"

Parco del Roccolo: "Come Lega andremo avanti con la nostra battaglia a fianco dei territori e dei cittadini, percorrendo tutte le strade possibili per impedire questo disastroso progetto".

“Prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi dei sindaci dell’area interessata, dei cittadini e degli agricoltori, contro il progetto di una discarica nel Parco del Roccolo. Ma come Lega andremo avanti con la nostra battaglia a fianco dei territori e dei cittadini, percorrendo tutte le strade possibili per impedire questo disastroso progetto. La Lega si è sempre battuta, al fianco dei cittadini e dei sindaci, esprimendo più volte in ogni sede la nostra totale contrarietà a questo scempio portato avanti dalla città metropolitana di Milano e dal sindaco Giuseppe Sala, paladino dell’ambiente a giorni alterni, quando deve tassare gli automobilisti con l’area B e l’area C, ma indifferente sull’inquinamento che la discarica di rifiuti speciali porterà nell’area del Parco. E tutto questo scavalcando i Comuni del territorio, i Comitati di cittadini e agricoltori da sempre contrari alla sua realizzazione”. Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

