Famiglie in oratorio

Festa della Famiglia: una domenica insieme in Parrocchia a Vanzaghello. Il 28 gennaio, allora, ecco una serie di momenti per tutti.

Festa della Famiglia: una domenica insieme in Parrocchia a Vanzaghello. Il 28 gennaio, allora, alle 10 ecco la celebrazione della Messa, quindi al termine, per i genitori incontro in chiesa con la presentazione delle proposte per i prossimi mesi fino all'estate, e per i ragazzi lotteria nel salone dell'oratorio maschile. Alle 12 'Pranzofamiglia' da asporto e alle 12.30 'Pranzofamiglia' nel salone e nel bar dell'oratorio femminile. Ancora, alle 15, inaugurazione del bar dell'oratorio femminile e intitolazione al volontario Lino Martinelli, alle 15.10 caccia al tesoro a famiglie e alle 16.30 conclusione della giornata.

