Laboratori per bimbi e genitori

Laboratori, ma anche momenti di confronto. Dove i bambini e i loro genitori potranno "esplorarsi" e conoscersi meglio.

Laboratori, ma anche momenti di confronto. Dove i bambini e i loro genitori potranno "esplorarsi" e conoscersi meglio. Sabato 20 gennaio e 3 e 24 febbraio il Comune di Cornaredo propone un'iniziativa che sarà gestita dalla psicoterapeuta Chiara Tenconi e all'arteterapeuta Raffaella Fontana. Riservati a due fasce d'età ovvero bambini dai 2 ai 4 anni (dalle 17 alle 18) e di 5-7 anni (dalle 15.30 alle 16.30), i laboratori gratuiti nascono con una filosofia precisa. "Emozione - spiegano i promotori - vuol dire muovere, trasportare fuori, guidare ad azioni e comportamenti efficaci e non solo distruttivi, nella relazione con i bambini i genitori insegnano a modulare le emozioni che nascono da ogni esperienza". Ciò che i promotori del corso si propongono è di mettere a disposizione "Strumenti utili per leggere, misurare e orientare le relazioni come mappe, bussole, righelli e termometri". Tutto nella prospettiva di contribuire alla crescita di "Figli che saranno adulti consapevoli, capaci, sensibili, in grado di scegliere liberamente". Le iniziative sono a partecipazione gratuita.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!