Bareggio: firma al protocollo

Un'adesione che vale come scommessa sul futuro. Di un territorio che, se ben gestito, può garantire anche uno sviluppo turistico. Bareggio ha scelto di mettere anche la sua firma in calce al protocollo di intesa del territorio dell'Abbiatense, del Magentino e del Castanese, nonchè dei Comuni del Sud Milano. Nel documento la giunta retta dal sindaco Linda Colombo ha infatti individuato "L'opportunità di attuare iniziative di collaborazione per promuovere un'offerta turistica condivisa e coordinata che permetta di ottimizzare le risorse disponibili e di favorire la promozione di quanto il territorio può offrire". Un'autopromozione che passa per diversi step: dall'individuazione di "un brand del territorio distintivo e facilmente riconoscibile agli occhi dei potenziali turisti" alla partecipazione a fiere settoriali passando per mappatura delle eccellenze del territorio, collaborazione con le realtà culturali, previsione di un sistema turistico, partecipazione a bandi di valorizzazione e progettazione di eventi. il protocollo prevede l'individuazione di due organismi che saranno incaricati di gestire il discorso complessivo della promozione turistica armonizzando le iniziative dei vari territori ovvero il Tavolo di promozione turistica e il Gruppo ristretto di coordinamento.

