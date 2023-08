Bareggio: comune cosmopolita

La popolazione straniera residente a Bareggio rappresenta il 7,49 per cento di una popolazione stimata nel 2022 di 17.297 abitanti ed è in crescita. Un comune cosmopolita, se si considera che le realtà rappresentate sono ben 14 e provengono da ogni latitudine.

A fare la parte del leone è la Romania. Alle sue spalle ci sono Egitto, Albania e Ucraina. La popolazione straniera residente a Bareggio rappresenta il 7,49 per cento di una popolazione stimata nel 2022 di 17.297 abitanti ed è in crescita. Un comune cosmopolita, se si considera che le realtà rappresentate sono ben 14 e provengono da ogni latitudine. La Romania è la nazione che fornisce il contributo maggiore con i suoi 287 abitanti ma anche l'Egitto ha la sua nutrita rappresentanza con 141 unità. Oltre i cento esponenti sono anche Ucraina con 119 e Albania con 113. Tutte le altre comunità sono sotto il centinaio e variamente presenti. Folta la comunità sudamericana con i 96 abitanti del Perù e i 72 dell'Ecuador, il Marocco annovera 62 cittadini e la Cina 58. La Moldova "pesa" per 58 abitanti e il Pakistan per 25. Gli stranieri presenti sul territorio bareggese sono, con dati aggiornati al 2022, 1297 contro i 1160 del 2021. Un ascensore che ha preso la direzione verso l'alto a testimonianza dell'appetibilità del territorio di Bareggio sul piano della vivibilità e dell'accoglienza.

