Protezione Civile: 1200 per l'esercitazione

"Circa 1200 volontari sono stati impegnati su diciotto cantieri per la prevenzione di eventi calamitosi, il nostro parco Arcadia è stato scelto per un'esercitazione di taglio piante".

Tra le premiate c'era anche lei. Giornata da incorniciare per la Protezione Civile di Bareggio che l'altra mattina è stata premiata per avere preso parte alle esercitazioni di Città Metropolitana. "Circa 1200 volontari - ricorda in una nota il sindaco Linda Colombo - sono stati impegnati su diciotto cantieri per la prevenzione di eventi calamitosi, il nostro parco Arcadia è stato scelto per un'esercitazione di taglio piante". Il vicesindaco Roberto Lonati ha tenuto a ringraziare i volontari bareggesi "che prestano il loro tempo per la comunità come accaduto anche a Bareggio in occasione dei danni causati dai violenti temporali degli ultimi anni e danno una presenza fondamentale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!