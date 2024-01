'Che classe!'

Il Centro Socio Educativo 'Molecole' di Vanzaghello organizza uno spettacolo teatrale (divertente commedia di Veronica Liberale) presso il Teatro della Corte di Via Ticino 10 a Castellanza, domenica 28 gennaio alle 16.30.

Il Centro Socio Educativo 'Molecole' di Vanzaghello organizza uno spettacolo teatrale (divertente commedia di Veronica Liberale) presso il Teatro della Corte di Via Ticino 10 a Castellanza, domenica 28 gennaio alle 16.30. Le quote associative raccolte verranno donate al Centro Socio Educativo per accompagnare un gruppo di utenti a sperimentare un’esperienza di sport invernali sulla neve.

