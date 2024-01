Domenica 21 gennaio nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei” è in programma il primo incontro dell’anno dedicato alle famiglie. Appuntamento alle 15.30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione industriale per la giocomerenda 'Abbracci di stoffa', in occasione della Giornata mondiale degli abbracci.

Domenica 21 gennaio nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei” è in programma il primo incontro dell’anno dedicato alle famiglie. Appuntamento alle 15.30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione industriale per la giocomerenda 'Abbracci di stoffa', in occasione della Giornata mondiale degli abbracci. L’attività è dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni. Al termine, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!