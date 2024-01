Bernate: loggiato della Canonica aperto

Domenica 14 gennaio ci sarà l’apertura straordinaria del Loggiato della Canonica di Bernate Ticino con la possibilità di partecipare alle visite guidate a cura dei volontari dell’Associazione Calavas.

Sarà l’occasione per visitare il Loggiato e le Sale Nobili della Canonica prima dell’avvio dei lavori di consolidamento, che avranno inizio nel corso del mese di febbraio 2024.

L’evento rientra nel progetto promosso dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino per la messa in sicurezza del Loggiato, con il contributo della Fondazione Cariplo e del Comune di Bernate Ticino. Le visite inizieranno alle 15.00 e saranno guidate dai volontari dell'Associazione Calavas. Il progetto di consolidamento del Loggiato rientra nel più ampio programma di interventi atti al recupero, restauro e conservazione del Palazzo Visconteo. I lavori di messa in sicurezza consentiranno di restituire uno spazio significativo tanto per il prestigio della Canonica quanto per l’importanza per la comunità.

Attualmente il pavimento del loggiato si presenta rivestito da mattonelle in cotto posate in diagonale a giunto, la cui struttura portante è realizzata con sei travi principali su mensole incastrate nelle murature mentre la struttura secondaria è formata da travetti. Le fasi operative prevederanno il rinforzo delle travi maestre e lo smontaggio del pavimento in cotto con recupero per la successiva posa. Si proseguirà poi con la rimozione dei travetti di legno e la posa dei nuovi e infine la formazione di doppio assito incrociato e posa del pavimento in cotto. I lavori prenderanno avvio ad inizio febbraio per concludersi entro luglio.

