Una panchia rossa contro la violenza di genere

Una panchina rossa e una camminata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sono le inziative proposte dall'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino in occasione della Giornata Contro le violenze di genere. "Sappiamo che non basta una panchina rossa o una camminata con un accessorio rosso per fermare la violenza contro le donne - ha affermato il primo cittadino Alessio Ottolini - Vogliamo però pensare che se una donna in difficoltà ci avesse visti oggi o dovesse vedere la panchina nei prossimi giorni, possa sentirsi non giudicata e accolta. Vogliamo pensare che chiunque veda questo simbolo, possa provare a non restare indifferente e a fare qualcosa davanti a situazioni di violenza, anche non in prima persona ma segnalando e chiedendo aiuto alle autorità competenti.Vogliamo con il rosso ricordare sempre che la violenza è un problema di tutti, e che alla violenza non dobbiamo abituarci".Non sono mancati poi i rigraziamente alla dott.sa Sara Testa di Azienda Sociale per aver posto i presenti di fronte alla realtà dei numeri delle donne che hanno avuto il coraggio e la forza di farsi aiutare e per aver sottolineato la presenza di centri antiviolenza sul nostro territorio con assistenza 24 ore ogni giorno. Durante la giornate di domenica 24 novembre sono state poi esposte le opere dell'artista Sergio Marin, volti di donne da lui dipinte, di una bellezza non solo estetica, ma una bellezza fatta di speranza, resilienza e di una dignità ritrovata dopo un'esperienza difficile. Lunedì 25 novembre è stato poi presentato il progetto della panchina rossa ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. “La violenza ha il suo culmine nel femminicidio, ma ci sono tante forme di violenza: maltrattamenti, abusi, violenza psicologica e verbale, discriminazione - ha continuato poi il Sindaco - Sono molto giovani, ma sanno già che la violenza di genere è molto più vicina di quanto possa sembrare, che non è solo la notizia devastante al telegiornale, ma che è spesso nascosta e subdola.. in alcune case, scuole e luoghi di lavoro."

Ha preso poi la parola la bibliotecaria Pamela: "Questa panchina è posizionata in un punto perfetto per due motivi: il primo è che suona proprio bene dire che a Bernate Ticino, nella Piazza dedicata alla Pace, sotto l’ulivo, c’è una panchina rossa per dire NO alla violenza contro le donne. Il secondo motivo è che è stata messa proprio all’ingresso della scuola. E voi siete gli uomini e le donne del futuro. Sin d’ora potete fare la vostra parte. Come? Decidendo già da oggi come usare le vostre parole e le vostre azioni.”

