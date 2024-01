Quasi 2 milioni per minori e disabili

Minori e disabili: quasi due milioni di euro stanziati a Bareggio per l’anno in corso. “Oltre ai tanti investimenti previsti per nuove opere e per la manutenzione del patrimonio pubblico vogliamo soffermarci su due argomenti, che danno sicuramente meno visibilità, ma sui quali l’Amministrazione comunale ha confermato gli sforzi economici già effettuati negli ultimi anni: gli interventi per l’infanzia e quelli per la disabilità”.

Minori e disabili: quasi due milioni di euro stanziati a Bareggio per l’anno in corso. “Oltre ai tanti investimenti previsti per nuove opere e per la manutenzione del patrimonio pubblico vogliamo soffermarci su due argomenti, che danno sicuramente meno visibilità, ma sui quali l’Amministrazione comunale ha confermato gli sforzi economici già effettuati negli ultimi anni: gli interventi per l’infanzia e quelli per la disabilità”. A parlare sono i consiglieri della lista civica “Linda Colombo sindaco”, Alice Cerini e Davide Gatti, al termine del Consiglio comunale di lunedì sera, che ha visto l’approvazione del DUP e del bilancio 2024.

“Per quanto riguarda l’infanzia e i minori in età scolare e prescolare, nel 2024 è prevista una spesa di 1.285.000 euro – afferma il capogruppo Alice Cerini -. Una somma elevatissima, che certamente non ‘arriva’ a tutti i cittadini come una strada asfaltata o i giochi nuovi in un parco, ma che il Comune utilizza per dare risposte a specifiche situazioni di difficoltà: penso, ad esempio, agli interventi di supporto a famiglie monogenitoriali o con figli disabili, ai servizi di sostegno alla crescita dei figli, agli interventi per il disgio minorile o al pagamento delle rette per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative”.

“Meritano una sottolineatura anche i 479.000 euro per i disabili – aggiunge il consigliere Davide Gatti - Anche in questo settore, la nostra Amministrazione comunale ha confermato tutti i servizi alla persona nonostante le difficoltà economiche di questo particolare momento storico post-pandemia. Rientrano nella ‘missione’ tutti gli interventi di sostegno alle persone inabili, in tutto o in parte, a lavorare o a condurre una vita normale”.

