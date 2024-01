Maxi cavo elettrico interrato

'Fattori di deformazione della memoria pubblica e interpretazioni coerenti della Resistenza in Italia': è questo il titolo del convegno organizzato dalla sezione Anpi 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo, in collaborazione con il progetto 'Memoria Storica e Letteraria della Resistenza Italiana' dell'istituto superiore 'Torno' di Castano e in occasione dell'80° anniversario della Resistenza in Italia al nazifascismo.