Carabinieri in Pediatria

Quest'anno l'Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Biodiversità di Cecina - ha organizzato degli eventi presso i reparti Pediatrici di molti ospedali italiani. Anche alla Pediatria di Legnano, mercoledì 10 gennaio alle 11, i Carabinieri toscani incontreranno i piccoli pazienti sul tema dell'educazione e salvaguardia ambientale e, in occasione della festa della Befana, doneranno loro dei regali a tema.

