Domenica 14 gennaio ci sarà l’apertura straordinaria del Loggiato della Canonica di Bernate Ticino con la possibilità di partecipare a brevi visite guidate a cura dei volontari dell’Associazione Calavas.

Sarà l’occasione per visitare il Loggiato e le Sale Nobili della Canonica prima dell’avvio dei lavori di consolidamento, che avranno inizio nel corso del mese di febbraio 2024.

L’evento rientra nel progetto promosso dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino per la messa in sicurezza del Loggiato, con il contributo della Fondazione Cariplo e del Comune di Bernate Ticino.

