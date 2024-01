Bernate: ufficio postale ancora chiuso

Rimandata ancora la riapertura dell'ufficio postale prevista per lo scorso 4 dicembre 2023.

Poste Italiane nella mattinata di martedì 2 gennaio ha informato che i lavori presso l'ufficio di Bernate Ticino si protrarranno fino al giorno 16 gennaio. La riapertura è già stata rimandata due volte, dal 4 dicembre al 14 e poi ancora al 22. Insomma, una prassi ormai diffusa tra gli uffici postali del territorio soggetti a ristrutturazioni per l'attuazione del progetto 'Polis'. Non mancano i commenti dei cittadini che si vedono costretti a spostarsi per usufruire di un servizio essenziale.

