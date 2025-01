Sabato 25 gennaio è in programma una uscita del gruppo di volontari di PuliAmo Bernate e Casate. Il ritrovo sarà alle ore 14 in Piazza della Pace.

Sabato 25 gennaio si terrà un'iniziativa di volontariato che si inserisce nel progetto 'PuliAmo Bernate e Casate', finalizzata alla pulizia delle aree comuni del paese. L'evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire al miglioramento dell'ambiente, attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle strade, nei parchi e in altri spazi pubblici. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle ore 14:00 in Piazza della Pace, per partecipare, è necessario iscriversi preventivamente scaricando il modulo disponibile sul sito del Comune di Bernate Ticino. Il progetto 'PuliAmo Bernate e Casate' è frutto di una stretta collaborazione tra il comune, che si occupa della fornitura di materiali e della copertura assicurativa per i partecipanti, e un gruppo di volontari locali, con l’obiettivo principale di sensibilizzare la comunità sull'importanza del rispetto dell'ambiente e del mantenimento delle aree pubbliche in condizioni ottimali. Partecipare a queste giornate di raccolta dei rifiuti è un'opportunità per fare la differenza, mettendo in pratica valori di rispetto e civiltà. Il contributo di ogni volontario è fondamentale per rendere il paese più accogliente e vivibile. Appuntamento dunque sabato 25 gennaio all 14 in piazza della Pace.

