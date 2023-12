"Ognuno ha reso bello quest'anno"

Paola Rolfi: "Sono stati piantati anche semi importanti come l’avvio del Distretto del Commercio con Busto Garolfo e Casorezzo e la preparazione del Consiglio dei Bambini".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Paola Rolfi, sindaco di Dairago

Il 2023 ha portato alcuni risultati significativi come il ritorno del Palio delle Contrade, la riapertura del campo sportivo, dove sono iniziati gli interventi di riqualificazione, la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici. Sono stati piantati anche semi importanti come l’avvio del Distretto del Commercio con Busto Garolfo e Casorezzo, la preparazione del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi, le convenzioni con Il Parco del Ticino per la valorizzazione del Parco delle Roggie e con l’Istituto Mendel per interventi finalizzati a un miglior decoro urbano. Sono convinta che questi semi potranno germogliare il prossimo anno, portando dei bei risultati per la nostra comunità. Un grazie a tutti, cittadini, associazioni, imprese per il loro impegno per continuare a migliorare il nostro paese, renderlo più bello e attrattivo.

