Microlezioni e iscrizioni

Grande successo per il primo incontro di microlezioni di prova al 'Liceo del Castello', si replica domenica 14 gennaio. Intanto sono aperte le iscrizioni al nuovo liceo.

Sapevate che il nome spa è un acronimo che deriva dal latino ‘salus per aquam’? Oppure che l’inglese si può imparare più facilmente visualizzando i vocaboli? O ancora che l’economia riguarda l’ambiente, che sia familiare o internazionale? Queste e altre e curiosità sono state presentate ai ragazzi sabato scorso durante le microlezioni del Liceo de Castello, svoltesi all’interno della Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono. Questa volta è toccato a Latino con la prof. Elena Di Caro, a Inglese con la prof. Jennifer Lowe e ad economia con la prof. Cinzia Mainini far capire ai ragazzi e alle loro famiglie presenti l’innovativo approccio alle discipline che i docenti utilizzeranno anche durante le lezioni in classe nel prossimo anno scolastico e la loro empatia nei confronti dei giovani allievi. Fornite anche rassicurazioni da parte del DS Ermanno Puricelli in merito ai tempi di ristrutturazione della sede di Castelletto di Cuggiono che ospiterà il Liceo e sulla presenza di una navetta gratuita per tutti gli iscritti da Cuggiono fino alla scuola. Per quanto riguarda le iscrizioni il DS ha puntualizzato che potranno essere effettuate a partire dal mese di dicembre, fino alla scadenza fissata dal Ministero del 10 Febbraio. Un nuovo appuntamento è poi previsto per domenica 14 gennaio alle ore 16 con altre discipline e ulteriori informazioni.

