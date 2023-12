Tornano i 'Music Awards'

Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024 tornano all’Arena di Verona i grandi premi della Musica Italiana, i Music Awards.

Nel corso delle due serate si alterneranno sul palco, con delle performance esclusive e sorprendenti, le grandi stelle della musica.

Per l'occasione, i più grandi Artisti del panorama musicale italiano riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i risultati ottenuti con la loro musica.

Tra gli eventi musicali più rilevanti del nostro paese, i Music Awards riconquisteranno l'Arena di Verona per una diciottesima edizione ricca di sorprese e grandi emozioni. I biglietti per le due serate dei Music Awards sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it (inizio show ore 20.30).

