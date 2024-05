Il 51° 'Stefanino d'Oro'

Domenica 5 maggio alle 15, presso l’Auditorium “Ennio Morricone” di Santo Stefano Ticino avrà luogo la 51^ edizione dello Stefanino d’Oro, una rassegna canora non competitiva per bambini dai 4 agli 11 anni, organizzata a S. Stefano Ticino dalla Corale Stefanese APS.

Domenica 5 maggio alle 15, presso l’Auditorium “Ennio Morricone” di Santo Stefano Ticino avrà luogo la 51^ edizione dello Stefanino d’Oro, una rassegna canora non competitiva per bambini dai 4 agli 11 anni, organizzata a S. Stefano Ticino dalla Corale Stefanese APS. È, infatti, uno degli appuntamenti più longevi della comunità stefanese, e si svolge solitamente in occasione della Festa della Mamma, pertanto la prima o la seconda domenica di Maggio. È un’importante occasione offerta ai bambini per imparare la bellezza ed il piacere di cantare in un coro, e, perché no, anche il brivido di esibirsi come solisti di fronte ad una nutrita platea di orgogliosi famigliari e amici. I brani cantati dai bambini sono estratti dal repertorio dello Zecchino d’Oro nazionale, e solitamente prevedono uno o più solisti accompagnati dal coro; è proprio questo lo spirito della rassegna: ogni bambino impara a rivestire il doppio ruolo di protagonista (solista) e comprimario (corista), in supporto dei propri compagni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!