Controllo dei nei

Con il patrocinio del Comune di Magnago, l’Azienda Speciale Pluriservizi Magnago, in collaborazione con l’Associazione Salute Donna ODV, ripropone visite di controllo nei.

Con il patrocinio del Comune di Magnago, l’Azienda Speciale Pluriservizi Magnago, in collaborazione con l’Associazione Salute Donna ODV, ripropone visite preventive per controllo nei presso l’ambulatorio di via Sardegna 1, nella giornata di martedì 21 maggio. La visita è gratuita ai soli residenti; sarà comunque possibile sostenere le attività della sezione di Magenta di Salute Donna ODV attraverso un contributo economico libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!