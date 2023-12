"Abbiamo ottenuto finanziamenti"

Giuseppe Pignatiello. "Lo skate park ormai terminato, il polo biblio museale, i lavori di sistemazione della Villa Rusconi, la nuova palestra in via Acerbi..."

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castano Primo

Che queste vacanze natalizie possano essere momento di gioia e di felicità anche nel ricordo di chi ci ha regalato tanti momenti insieme. Che possa essere riflessione, tendere la mano e occasione di incontro e di attenzione verso gli altri . Dal punto di vista amministrativo è stato un anno molto importante: abbiamo ottenuto cospicui finanziamenti e stiamo cantierizzando opere che faranno ancora più bella Castano. Lo skate park ormai terminato e che a breve verrà regalato alla cittadinanza tutta ed in particolare ai nostri ragazzi e poi il polo biblio museale, i lavori di sistemazione della Villa Rusconi la nuova palestra in via Acerbi, l’illuminazione pubblica sul canale e il nuovo parcheggio in via Giolitti. Tanti lavori che, con l’anno prossimo, potremo finalmente regalare a tutta la cittadinanza ; insomma è stato un anno importante ma come sempre c’è ancora tanto da fare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!