"Tanti importanti progetti"

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Sergio Calloni, sindaco di Arconate

Il 2023 volge ormai al termine ed è tempo di resoconti. Abbiamo fatto tanto e tanto ancora c’è da fare, illustrerò solo alcune delle opere più importanti che sono state portate a termine oppure saranno concluse nel breve. Fondamentale per la sicurezza è la conclusione del progetto di videosorveglianza e poi ancora la chiusura del progetto per l’Auditorium del centro pensionati. Tra i progetti portati a termine rientra la riqualificazione di Villa Maggiolini, la ‘Casa della Musica’ e la realizzazione del progetto farmacia. E ancora il rifacimento totale dei 1300 punti luce del paese e la riqualificazione dell’Archivio comunale. Sono i famosi “lavori che non si vedono” ma indispensabili per il buon proseguimento della gestione comunale. Il pavimento di piazza Libertà è stato completamente riqualificato e parallelamente abbiamo incrementato l’efficientamento energetico per Illuminazione.

