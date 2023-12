Arriva Babbo Natale

Anche quest'anno, come ad ogni Vigilia di Natale, a Turbigo torna l'appuntamento con Babbo Natale. Il ritrovo è alle 16 in piazza Madonna della Luna.

Anche quest'anno, come ad ogni Vigilia di Natale, a Turbigo torna l'appuntamento con Babbo Natale. Il ritrovo è alle 16 in piazza Madonna della Luna: i bimbi riceveranno un regalo e per i più grandi ci sarà il tradizionale vin brulè offerto dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Corpo Volontari Parco Ticino Turbigo, il tutto allietato dalla Banda "La Cittadina".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!