Il natale delle Sincronette

Si è svolta domenica 17 Dicembre, presso la Piscina Comunale di Cuggiono, la tradizionale esibizione natalizia della Squadra di Nuoto Sincronizzato SSD GAMES Sport. Un appuntamento che anno dopo anno è diventato, oltre che il mettere in risalto le qualità delle Atlete anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale.

Ben 22 le ragazze che si sono esibite in esercizi liberi quali singoli, doppi, trii e a squadre, allietando con la loro grazia famigliari e amici che hanno gremito le tribune dell’impianto cuggionese. Una manifestazione molto importante per la squadra di nuoto sincronizzato e che rappresenta una piccola boa per svoltare, come ogni anno, verso stagione delle gare propaganda e dei trofei Fin a cui le atlete parteciperanno durante la stagione 2023/24.

Anche quest’anno le atlete hanno dimostrato la costante crescita della squadra anche a livello qualitativo rendendo orgogliose l'allenatrice Claudia Cattaneo e la sua coadiuvante Francesca Ribolla, e dando risalto a una realtà quale la GAMES Sport che oltre a gestire la Piscina di Cuggiono persegue da diversi decenni lo sviluppo degli sport natatori sul territorio. Alla fine dell’esibizione alle ragazze e alle loro Allenatrici è stato consegnato un omaggio floreale offerto anche quest’anno da Brambilla fiori di Cuggiono.

Ecco le Atlete che si sono esibite: Marta Boschetti, Sara Boschetti, Alessia Brasca, Giorgia Brasca, Margherita Ceriani, Giulia Cosenza, Giorgia Cosenza, Camilla Castrucci, Martina Cappellaccio, Chiara De Rinaldis,Lucrezia Dell'acqua, Beatrice Garau, Greta Gualdoni, Viola Miramonti, Giulia Malini, Camilla Monza, Elisa Nebuloni, Martina Prevarin, Dei Santamaria, Debora Santamaria, Rebecca Tivelli.

