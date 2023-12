Derattizzazione all'Infanzia

Dopo la segnalazione da parte di docenti e genitori della presenza di topi alla Scuola dell'Infanzia, attivate le procedure per garantire l'igiene della struttura.

Non vi è pace in queste ultime settimane per le scuole cuggionesi: prima i ripetuti disagi per il riscaldamento alla Scuola dell'Infanzia, poi il furto di computer alla Primaria,... ora ci mancavano i topi. Da quelli d'appartamento a quelli veri...

Sì, perchè a seguito di alcune segnalazioni (la prima durante l'open day della struttura) e poi dal ritrovamento di tracce da parte del personale docente e operatori scolastici, si è intervenuti per cercare di garantire la salute dei più piccoli.

La prima classe coinvolto è stata quella dei viola (che per alcuni giorni han fatto lezione nell'atrio), poi anche la rossa e la verde. Ma al momento, del topolino... nessuna traccia, se non i 'resti'.

Abbiamo prontamente contattato, dopo la segnalazione dei genitori, sia l'Istituto Scolastico che il Sindaco Giovanni Cucchetti: "Abbiamo rilevato in questi giorni la presenza di topi in alcune aule della scuola dell'Infanzia di Cuggiono - ci commenta -

Allo scopo di non interrompere il servizio scolastico e garantire l'igiene necessaria sono state intraprese queste azioni, d'intesa con il dirigente scolastico. È intervenuta subito l'azienda per la derattizzazione che sta monitorando la situazione ma l'efficacia non è immediata. Gli alunni nel frattempo hanno svolto l'attività didattica al di fuori delle sezioni interessate.

Nell'emergenza è intervenuta una squadra per la pulizia delle sezioni interessate.

Prima della ripresa nel nuovo anno, in assenza delle attività didattiche, interverrà la ditta per la pulizia radicale e una sanificazione degli ambienti".

