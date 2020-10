Sono 5 le classi sospese all'Infanzia

Evolve la situazione coronavirus in paese: sono cinque le sezioni dell'Infanzia sospese in forma cautelativa. Tra Cuggiono e Castelletto si registrano 37 positivi e 45 sintomatici.

Una procedura di sicurezza, ma anche il segnale che il virus si è diffuso velocemente all'interno delle nostre comunità. Con l'aggiunta delle classi 'arancio' e 'blu' sono ora cinque le sezioni della scuola dell'Infanzia in isolamento cautelativo.

Una procedura concordata dalla scuola con ATS dopo la conferma di alcune situazioni di contatto con positivià al Covid-19. Nelle cinque sezioni: viola, rosa, verde, blu e arancio ora inizia la didattica a distanza in attesa di riprendere le lezioni.

In paese però la situazione continua ad evolvere: "Alla data di ieri, 27 ottobre - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - i dati dei contagi a Cuggiono e Castelletto sono i seguenti:

- 37 persone risultate positive

- 6 concittadini classificati contatti stretti hanno finito il periodo di quarantena ma 39 permangono in quarantena

- 45 sono casi clinici anch’essi in quarantena (persone che presentano sintomi riconducibili al covid-19 e in attesa di tampone di controllo)

Sono costantemente in contatto con tutti i concittadini contagiati e in quarantena e sono a disposizione per qualsiasi necessità.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e quindi essere responsabili e prudenti nei comportamenti rispettando le norme".

