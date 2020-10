Cuggiono: sospese due sezioni dell'Infanzia

La comunicazione è arrivata oggi pomeriggio: a partire da domani, martedì 27 ottobre, sono sospese le attività didattiche delle sezioni viola e rosa della scuola dell'infanzia di Cuggiono.

"Poichè si sono manifestati dei casi positivi al Covid-19, sentito il medico competente dell'Istituto, a partire da domani, in via cautelativa, sono sospese le attività in presenza - spiega in una nota il dirigente didattico Giulio Fasani - In attesa di comunicazione dell'Azienda territoriale sanitaria (Ats), riguardo alla data di rientro a scuola, viene attivata la didattica a distanza mediante classroom".

