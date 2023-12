'Turbighese d'Oro' e 'Giovane Turbighese'

Mario Budelli e la DST Volley '89: sono rispettivamente il 24° 'Turbighese d'Oro' e il 7° 'Giovane Turbighese', i due importanti riconoscimenti che Turbigo ormai da diversi anni, prima uno e poi qualche tempo dopo è arrivato anche l'altro, da a chi si è distinto in diversi ambiti per il paese e per la comunità.

Mario Budelli e la DST Volley '89: sono rispettivamente il 24° 'Turbighese d'Oro' e il 7° 'Giovane Turbighese', i due importanti riconoscimenti che Turbigo ormai da diversi anni, prima uno e poi qualche tempo dopo è arrivato anche l'altro, da a chi si è distinto in diversi ambiti per il paese e per la comunità. E così eccoli i premiati sul palco dell'auditorium di via Trieste, come vuole la tradizione in occasione di uno degli appuntamenti per festeggiare assieme il Natale e scambiarsi gli auguri. Più nello specifico, allora, Mario Budelli è stato insignito del premio per il suo impegno non solo imprenditoriale a Turbigo, ma anche per il suo sostegno silenzioso e fondamentale alle numerose associazioni di volontariato. La DST Volley, invece, per la significativa attività di promozione dello sport che svolge quotidianamente e per la collaborazione nata con l’associazione 'Trenino Blu', che ha dato vita ad un bellissimo percorso di pallavolo di inclusione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!