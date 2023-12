Riscaldamento e condizionamento al centro polifunzionale

A pochi mesi dall'inaugurazione è già divenuto un prezioso punto di riferimento. E per più ragioni. Il centro polifunzionale di Olcella di Busto Garolfo sembra aver saputo intersecare le rette delle esigenze di socialità e di servizi di assistenza alla persona in modo ottimale.

A pochi mesi dall'inaugurazione è già divenuto un prezioso punto di riferimento. E per più ragioni. Il centro polifunzionale di Olcella di Busto Garolfo sembra aver saputo intersecare le rette delle esigenze di socialità e di servizi di assistenza alla persona in modo ottimale. Alla struttura manca però un tassello a cui l'Amministrazione comunale sta per mettere mano. La seconda parte dei lavori consiste, infatti, nella realizzazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento che completerà funzionalmente l'edificio, conferendogli un ulteriore requisito di fruizione. L'importo dei lavori ammonterà a circa 19 mila euro. I lavori di realizzazione del primo lotto hanno comportato l'esecuzione di interventi aggiuntivi "connessi - come spiega la giunta nella delibera con cui ha programmato i lavori - con il completamento di alcune opere interne e con la sistemazione delle aree esterne". Il centro aveva sollevato un ampio dibattito in più consigli comunali e nel mondo politico cittadino essendo ritenuto dall'opposizione di centrodestra infelice tanto nell'ubicazione scelta quanto nella realizzazione vera e propria. Scelte che invece l'amministrazione comunale retta dal sindaco Susanna Biondi ha invece sempre ribadito essere a suo avviso avvedute e compiute nella consapevolezza di dover dotare anche la frazione del paese di una struttura che si prestasse a più impieghi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!