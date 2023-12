Con un atto di indirizzo della giunta comunale è stata individuata un’area libera in via Ragazzi del ‘99 a Vanzaghello idonea ad ospitare attrezzature socio assistenziali, con l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze di cura e residenza assistita per persone anziane e fragili del nostro territorio.

Con un atto di indirizzo della giunta comunale è stata individuata un’area libera in via Ragazzi del ‘99 a Vanzaghello idonea ad ospitare attrezzature socio assistenziali, con l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze di cura e residenza assistita per persone anziane e fragili del nostro territorio. Il terreno di quasi 12.000 m2, divenuto interamente di proprietà comunale nel marzo 2022, è situato in una zona destinata ad “attrezzature pubbliche o di uso pubblico” a nord dell’abitato, dove già sorgono il palazzetto dello sport, la scuola dell’Infanzia e l’asilo Nido. La proposta di cambio di destinazione in "area per attrezzature socio assistenziali" sarà prossimamente sottoposta all’approvazione del consiglio comunale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!