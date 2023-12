In volo con Babbo Natale

Chi l’ha detto che Babbo Natale si sposta solo con la slitta e le renne? Può capitare, infatti, che per raggiungere tutti i bambini nel mondo utilizzi anche altri mezzi. Quali? Beh... essendo a Volandia, il Parco e Museo del Volo accanto all’aeroporto di Malpensa “Non poteva che essere un aereo - dice proprio lo stesso Babbo”.

Chi l’ha detto che Babbo Natale si sposta solo con la slitta e le renne? Può capitare, infatti, che per raggiungere tutti i bambini nel mondo utilizzi anche altri mezzi. Quali? Beh... essendo a Volandia, il Parco e Museo del Volo accanto all’aeroporto di Malpensa “Non poteva che essere un aereo - dice proprio lo stesso Babbo”. E, allora, forza a bordo del DC-3 e, dopo qualche istante di coinvolgimento e animazione e alcune informazioni da parte del comandante e del personale, via che si va, direzione Lapponia, appunto là dove vive Santa Claus. Una mattinata e un pomeriggio, insomma, all’insegna del divertimento, dove i più piccoli, ma in fondo anche i grandi, hanno potuto vivere gli uni affianco agli altri la magia e le atmosfere speciali di questo periodo. Un appuntamento che ha saputo regalare ai presenti davvero tante emozioni. E ovviamente, per i bambini presenti ecco pure un dono, a ricordo della bellissima iniziativa. (Foto Gianni Mazzenga)

NIENTE SLITTA E RENNE: BABBO NATALE ARRIVA IN AEREO



