Giubileo della Comunicazione con l'arcivescovo Delpini

Sabato 10 maggio, in Università Cattolica il Giubileo della Comunicazione a livello diocesano. Una mattinata, con la presenza dell'Arcivescovo, a cui sono invitati giornalisti, operatori della comunicazione, studenti delle scuole di giornalismo e tutte le persone interessate a questi temi.

È in programma per sabato 10 maggio a Milano il Giubileo del mondo della comunicazione a livello diocesano: una mattinata, con la presenza dell’Arcivescovo, a cui sono invitati giornalisti, operatori della comunicazione, studenti delle scuole di giornalismo e tutte le persone interessate a questi temi. “Uscire dalla bolla: comunicazione e Chiesa, oltre gli stereotipi”: questo il titolo del convegno al via alle ore 10 in Università Cattolica del Sacro Cuore, occasione per riflettere su come oggi la Chiesa viene raccontata dai media, tra vecchi cliché e nuove narrazioni. Un tema assolutamente attuale in queste settimane, prima con la morte di papa Francesco e ora con i preparativi del Conclave. E naturalmente, qualora prima di sabato dal comignolo della Cappella Sistina arrivasse la “fumata bianca”, la mattinata sarà l’occasione per ascoltare alcune prime analisi e commenti da parte degli ospiti sulla nuova stagione che si apre per la Chiesa universale. Dopo il saluto della Rettrice dell’Università Cattolica, prof.ssa Elena Beccalli, terrà una relazione introduttiva Maria Grazia Fanchi, direttrice dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo, professore ordinario di Cinema, fotografia e televisione nella stessa Università. A seguire un dialogo tra mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Mario Calabresi, giornalista e scrittore, direttore di Chora Media, e don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, dialogo moderato da Donatella Negri, giornalista del TGR Lombardia. L’incontro si svolgerà nell’Aula Manzoni (G022) dell’Università Cattolica. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione compilando l’apposito form. Questo appuntamento rappresenta anche la tappa conclusiva del percorso di formazione “La parrocchia comunica” dedicato a tutti coloro che, pur non essendo giornalisti professionisti, si occupano di comunicazione in ambito ecclesiale, in parrocchie, comunità e associazioni. Un percorso a cui quest’anno hanno preso parte quasi 100 persone. Alle ore 12.30, per chi lo desidera, verrà proposto un breve momento di preghiera, con l’Arcivescovo, nella Basilica di Sant’Ambrogio. Nell’occasione mons. Delpini consegnerà ai presenti una Lettera inedita agli operatori della comunicazione e conferirà il mandato ai comunicatori delle parrocchie della Diocesi. La partecipazione a questo momento è libera, senza necessità di iscrizione. A completare le iniziative per il Giubileo diocesano, dal pomeriggio di venerdì 9 alla mattina di lunedì 12 maggio, nei chiostri della stessa Università Cattolica, sarà visitabile la mostra “Comunicare la speranza – Un’altra informazione è possibile”, promossa dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione e del Dicastero per la Comunicazione.

