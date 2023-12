Riqualificazione ex Pessina & Sala

Il progetto muove un importo di due milioni e mezzo di euro e vede coinvolte quattro realtà. Già questo potrebbe bastare a dare conto della sua imponenza e rilevanza.

Il progetto muove un importo di due milioni e mezzo di euro e vede coinvolte quattro realtà. Già questo potrebbe bastare a dare conto della sua imponenza e rilevanza. Comune, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Birrificio Legnano e Regione uniscono le forze per riqualificare l'area ex Pessina & Sala. La finalità, come si legge nella delibera licenziata dal Comune, è di "Attuare un programma di interventi in grado di rigenerare l'ex fabbricato coniugando tradizione e innovazione da un punto di vista architettonico costruttivo e, soprattutto, destinandolo al rilancio di attività economiche e commerciali onde favorire lo sviluppo economico locale, la crescita occupazionale e la rivitalizzazione del centro storico di Busto Garolfo". Promozione della socialità, del tessuto economico cittadino e irrobustimento urbanistico si fondono quindi in un progetto di largo respiro. "Il piano terra - prosegue il Comune - per una superficie stimata di circa 787,50 metri quadrati, prevede la costituzione di un'area food con servizi di bar-ristorazione inserita in un polo culturale e di socialità diffusa, per la quale si prevede l'assegnazione dello spazio tramite accordo di partenariato pubblico-privato al Birrificio di Legnano". Il primo piano avrà un'eguale volumetria e prevede invece "L'insediamento di attività di servizi professionali atte alla crescita economica territoriale". A gestirlo sarà la Bcc. Il progetto sul primo piano prevede anche l'insediamento di servizi che saranno dedicati al mondo imprenditoriale. Il contributo più consistente verrà dalla Regione per un ammontare di un milione e 250 mila euro nell'ambito dell'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest). Il resto arriverà, invece, da Comune, presente con 600 mila euro, Banca di Credito Cooperativo (stesso importo) e Birrificio di Legnano (50 mila). (di Cristiano Comelli)

