Interventi al centro sportivo e ora un campo a 7

Valorizzazione e sviluppo del centro sportivo comunale di via delle Azalee: tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale di Vanzaghello.

Valorizzazione e sviluppo del centro sportivo comunale di via delle Azalee: tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale di Vanzaghello. E così fin dal 2020 si è partiti con una serie di interventi, appunto per una struttura che fosse sempre più fruibile e per tutti. Più precisamente Nell’autunno del 2020, grazie ai fondi della Legge Regionale n.09/2020 “Interventi per la ripresa economica”, abbiamo dato inizio alla ristrutturazione degli spogliatoi posizionati sotto la tribuna, con il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici, dei servizi igienici e delle docce, oltre alla sostituzione di serramenti, pavimenti e controsoffitti - spiegano - Contestualmente si è dotato di impianto di illuminazione a led il campo di allenamento, così da renderlo pienamente utilizzabile anche in orario serale". Ma non è finita qui, perché sono stati messi in campo anche altri interventi minori, tra cui la fornitura di nuove panchine per il campo da gioco principale, mentre "Nel 2023 si è puntato a migliorare il comfort per gli spettatori dell'impianto, grazie a rinnovati servizi igienici accessibili ai disabili e seggiolini in plastica posizionati sui gradoni in cemento della tribuna - concludono - La recente approvazione da parte della giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un campo da gioco in erba sintetica a 7 è, inoltre, il primo passo per un nuovo ed ambizioso progetto che ci auguriamo possa trovare compimento nel prossimo futuro e che certamente si tradurrebbe in un ulteriore salto di qualità per il centro sportivo".

