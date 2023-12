'Bollini Rosa' a Magenta e Legnano

7 brani inediti e l’immancabile complicità e grinta di sempre. E’ il nuovo album dei 'Loreley', presentato domenica scorsa all’auditorium Paccagnini di Castano. Ma non solo musica per la storica band del Castanese: perché questo album fa parte di un più ampio progetto che sta vendendo il gruppo impegnato assieme ai ragazzi della cooperativa 'Il Fiore che Ride' in un importante progetto di inclusione e solidarietà.