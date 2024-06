ASST Ovest Milanese si riconferma punto di riferimento per la salute delle donne con un ricco programma di iniziative e appuntamenti in programma il 19 giugno.

ASST Ovest Milanese si riconferma punto di riferimento per la salute delle donne con un ricco programma di iniziative e appuntamenti in programma il 19 giugno presso gli ospedali di Legnano e Magenta. Le attività si inseriscono nell'ambito dell’(H) Open Day Prevenzione al femminile, dalla pubertà alla menopausa, promossa da Fondazione Onda. L'obiettivo dell’evento è quello di promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile in tutte le fasi della vita, dall'adolescenza all'età adulta. Chiamando telefonicamente o inviando una mail sarà possibile prenotare i servizi offerti gratuitamente: esami clinici, diagnostici, oltre a incontri dedicati agli stili di vita e al benessere delle donne. Le iniziative offerte sono disponibili anche sulla pagina internet “Bollini Rosa”: https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w28è.

