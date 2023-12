La ciclabile Cuggiono-Inveruno

L’intervento è stato realizzato con gli oneri d’urbanizzazione per la nuova area commerciale, ma il Comune cuggionese ha dovuto intervenire con 16.000 euro per l’impianto di illuminazione.

Con l’apertura del nuovo ‘Tigros’ in paese è stata completata la realizzazione del tratto di pista ciclo-pedonale che dall’ospedale cuggionese porta ad Inveruno. L’intervento è stato realizzato con gli oneri d’urbanizzazione per la nuova area commerciale, ma il Comune cuggionese ha dovuto intervenire con 16.000 euro per l’impianto di illuminazione.

