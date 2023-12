Tentata rapina in autostrada

Clamoroso tentativo di rapina sull'A4: un camion si mette di traverso per cercare di fermare un furgone portavolari. Ladri in fuga dopo alcuni colpi d'arma da fuoco, chiodi in autostrada e viabilità bloccata.

Una mattina da 'film' sull'importante snodo viabilistico dell'A4 tra Torino e Milano, proprio nel nostro territorio, nei pressi della galleria di Bernate Ticino/Boffalora.

L'episodio è accaduto questa mattina poco dopo le 6 lungo l’autostrada A4 Torino Milano, al confine tra Piemonte e Lombardia, nella zona tra Bernate Ticino e Boffalora (dove vi è un una galleria), in direzione Novara.

Una banda di ladri armati (al momento non si sa da quante persone era composta) ha cercato di bloccare un mezzo blindato nel tentativo di rubare ciò che trasportava. Lo ha fatto mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata.

Il conducente del portavalori è però riuscito a deviarlo e a proseguire la marcia riuscendo a mettersi in salvo uscendo poi al casello di Novara Est. I malviventi hanno sparato dei colpi ma nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. I banditi, per guadagnarsi la fuga, hanno gettato dei chiodi sul manto stradale.

Il tir protagonista del tentativo di bloccare il portavalori è ancora fermo sul posto e gli investigatori stanno lavorando per capire quante fossero le persone pronte per il colpo in autostrada.

